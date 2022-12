Lange adem gedupeerden in zaken aandelenlease loont: volledige schade vergoed

De zaken met de complexe aandelenleaseproducten, waar het om gaat, speelde rond de eeuwwisseling. Particulieren gingen destijds in zee met Legio Lease dat later in handen kwam bij Dexia, waarbij er werd belegd met geleend geld. Met een relatief lage inleg werden voor hogere bedragen aandelen aangekocht. Het ging mis met toen de beurzen na het knappen van de internetzeepbel in 2001 hard daalden en beleggers hun inleg (deels) kwijtraakten of zelfs met schulden werden opgezadeld.

Collectieve regeling

Hoewel Dexia in 2007 een collectieve regeling bereikte met veel mensen die een aandelenleaseproduct hadden aangeschaft, ging een deel van de gedupeerden daarmee niet akkoord. Zij begonnen een procedure bij de rechter. Het gerechtshof heeft met een verwijzing naar een uitspraak van de Hoge Raad over dit onderwerp in deze zaken bepaald dat Dexia aansprakelijk is voor de volledige schade die de beleggers hebben geleden door het aangaan van de effectenleasecontracten.

Bij het gerechtshof in Den Bosch liggen momenteel nog honderden zaken van particuliere beleggers tegen Dexia.