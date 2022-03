Column: bitcoin laat het afweten in turbulente tijden

Financieel

Beursblog: Wall Street bedrukt grillige week uit; vooral Nasdaq in mineur

Wall Street maakt vrijdag een terugtrekkende beweging, waarbij vooral techbeurs Nasdaq in sombere doen is. Beleggers in de VS nemen nog steeds een afwachtende houding aan gelet op de voortdurende onzekerheid rond de oorlog in Oekraïne. Rivian maakt een forse duikeling na de cijfers.