Onderzoek: supermarkt heeft weinig aan voordeelacties

Uit hun onderzoek blijkt dat vaste klanten een deel van hun aankopen uitstellen tot zo’n actie begint. Tijdens de actie kopen ze wat meer, daarna juist wat minder. Niet-vaste klanten blijven na het lokkertje terugkeren maar kort plakken in zo’n supermarkt.

Al met al lijkt het erop dat de effecten van de voordeelacties ’winstneutraal’ zijn, constateren de onderzoekers in het artikel dat werd geplaatst in het wetenschappelijke tijdschrift 'Journal of Marketing'.

Marketingonderzoekers Jonne Guyt en Els Gijsbrechts bestudeerden de effecten van 44 voordeelacties van grote Nederlandse supermarkten, over een periode van vier jaar. Traditionele supermarkten zijn volgens hen met de acties gestart om de concurrentie van grote discounters zoals Aldi en Lidl het hoofd te bieden.

„We hebben geen inzicht in alle prijsafspraken tussen supermarkten en producenten, maar desalniettemin lijkt het erop dat de uiteindelijke effecten over het algemeen winstneutraal zijn”, zegt Guyt. Volgens Guyt is het echter te kort door de bocht om te stellen dat de supermarkten er dus net zo goed mee kunnen ophouden. De acties kunnen volgens hem een waardevol middel zijn om te voorkomen dat de minder-frequente bezoekers voorgoed vertrekken richting discounter.