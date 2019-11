Fors minder winst voor Philips

Amsterdam - Zorgtechnologieconcern Philips heeft het derde kwartaal van het jaar afgesloten met een fors lagere winst in vergelijking met een jaar eerder. De onderneming, die eerder bekendmaakte in de meetperiode een grote afschrijving te moeten doen, behaalde een winst uit voortgezette activiteiten van 211 miljoen euro, tegen 307 miljoen euro in het derde kwartaal een jaar eerder.