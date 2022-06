Beursblog: Dow plust, AEX door 18% verlies Just Eat in het rood

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

De Dow Jones is woensdag licht hoger begonnen, andere beurzen in New York openen in het rood. In Amsterdam staat de AEX 0,4% lager. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway blijft 18% negatief koersen na twijfels over de verkoop van zijn Amerikaanse dochter Grubhub. Een kritisch rapport van de bank Berenberg zet het aandeel Just Eat Takeaway liefst 20% lager.