Beursblog: Dow wint nipt, slechtste halfjaar sinds 1970

Door Theo Besteman

Beurzen in New York zijn na volatiele handel woensdag met verliesjes gesloten, de Dow sleepte er een kleine winst uit. De Federal Reserve geeft het signaal de inflatie te kunnen insnoeren, maar dat zal steeds meer moeite kosten. De AEX is met licht verlies gesloten. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway blijft met bijna 17% koersverlies de grote dissonant. Beleggers twijfelen over de verkoop van zijn Amerikaanse dochter Grubhub.