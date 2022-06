Beursblog: leeg gegeten Just Eat trekt AEX naar verlies

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

De AEX is woensdag met licht verlies gesloten. Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway blijft met bijna 17% koersverlies de grote dissonant. Beleggers twijfelen over de verkoop van zijn Amerikaanse dochter Grubhub. Ze zochten eerder aandelen Prosus, Relx en Wolters Kluwer op. Beurzen in New York houden de voeten droog op signalen van de Federal Reserve dat het de inflatie zal insnoeren.