Booking: half miljoen boete voor te laat melden datalek

Het datalek dateert van december 2018. Cybercriminelen kregen toen de inloggegevens van de medewerkers van hotels in de Verenigde Arabische Emiraten in handen. Daarmee kregen ze toegang tot hun accounts in een systeem van Booking.com. Daarin stonden onder meer de namen, adressen en telefoonnummers van 4109 mensen die via de site een hotelkamer hadden geboekt. Ook zagen ze de creditcardgegevens van 283 mensen, en bij 97 van hen zelfs de beveiligingscode van de creditcard.

Nietsvermoedende klanten

Die gegevens konden de criminelen gebruiken voor phishing. Ze deden zich voor als medewerkers van Booking.com en probeerden nietsvermoedende klanten op te lichten. „Door per telefoon of mail te doen alsof ze van het hotel waren, probeerden zij mensen geld afhandig te maken. Dat kan zeer geloofwaardig zijn als zo’n oplichter precies weet wanneer jij welke kamer hebt geboekt. En vraagt of je die overnachtingen nog even wilt betalen. De schade kan dan flink oplopen”, legt vicevoorzitter Monique Verdier van de Autoriteit Persoonsgegevens uit.

Booking.com ontdekte op 13 januari 2019 dat er een datalek was geweest. Dat had het bedrijf binnen 72 uur moeten melden, maar getroffen klanten werden pas op 4 februari dat jaar geïnformeerd. Drie dagen daarna bracht het platform de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte. „Een datalek kan helaas overal gebeuren, ook al heb je goede voorzorgsmaatregelen getroffen. Maar om schade voor je klanten en herhaling van zo’n datalek te voorkomen, moet je dit op tijd melden”, aldus Verdier.