Beursblog: ’AEX maakt zonnige start in nieuwe maand met steun Powell’

Na de goede gang van zaken een dag eerder laat de AEX naar verwachting op de eerste handelsdag in december een opgewekt beeld zien. Net als in de VS zorgt de hint van Fed-voorman Powell een dag eerder om het rustiger aan te willen gaan doen met nieuwe renteverhogingen voor optimisme. Signalen dat China de coronaregels wil versoepelen, geven ook steun aan de handel.