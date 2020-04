Nikkei staakt verliesreeks

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 1,5 procent hoger de dag uit op 19.429,44 punten. Vooral de Japanse chipbedrijven waren in trek in navolging van de flinke koerswinsten in de Amerikaanse chipsector. Ook oliebedrijf Inpex toonde herstel dankzij de opleving van de olieprijzen na de recente zware dalingen. Het farmaceutische concern Eisai ging echter in de uitverkoop. Biogen, de Amerikaanse samenwerkingspartner van Eisai, liet weten het indienen van de aanvraag voor de goedkeuring om het experimentele medicijn tegen Alzheimer op de markt te brengen uit te stellen.

Op macro-economisch vlak bleek uit cijfers van onderzoeksbureau IHS Markit en Jibun Bank dat de bedrijvigheid in de Japanse economie in april fors is teruggelopen. Met name de dienstensector kreeg harde klappen, maar ook in de industrie werd de grootste neergang in elf jaar gemeten.

De beursgraadmeters in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,4 procent. De Kospi in Seoul dikte 1 procent aan ondanks een krimp van de Zuid-Koreaanse economie van 1,4 procent in het afgelopen kwartaal. Dat is de grootste krimp sinds het eerste kwartaal van 2008. De Australische All Ordinaries in Sydney bleef achter met een min van 0,5 procent.