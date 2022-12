Vaker gepind in winkels tijdens kerstdagen

Op eerste kerstdag werd ongeveer 20% vaker betaald met een pinpas of creditcard. Daarmee was een totaalbedrag van ongeveer €105 miljoen gemoeid.

Voor tweede kerstdag gaat het om een plus van circa 15% ten opzichte van 2019, voor een totaalbedrag van ruwweg €90 miljoen. Bij benzinestations werd tijdens de kerstdagen relatief vaak afgerekend met pinpassen en creditkaarten.

Volgens de Betaalvereniging lag het aantal betalingen aan de kassa met pinpassen en creditkaarten in vergelijking met een normale zondag en maandag nog wel altijd ongeveer 50% lager. Verder gaan vergelijkingen met 2020 en 2021 volgens de organisatie mank, omdat de meeste winkels toen verplicht gesloten waren als gevolg van coronabeperkingen.

Online ruime verdubbeling

De Betaalvereniging zegt verder dat online met de kerstdagen in vergelijking met 2019 ruim het dubbele is afgerekend met iDeal. Gerekend over de hele week tot en met Tweede Kerstdag werd online 75% vaker afgerekend.

In de hele week tot en met zondag werd in winkels voor fotografie, optiek en sieraden circa 85% vaker elektronisch afgerekend dan normaal. In kledingwinkels was dat zo’n 35% vaker en in speelgoed-, hobby- en sportwinkels een kwart meer.