Premium Het beste van De Telegraaf

Jeroen Tiel vraagt regering om in te grijpen Randstad-baas waarschuwt voor opmars zzp’ers: ’Vooral jongeren lopen risico’

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Een zelfstandige bezorger van Uber Eats. Ⓒ foto ANP

De politiek moet voorkomen dat het aantal zzp’ers nog verder oploopt. Dat zegt Jeroen Tiel, de nieuwe ceo van Randstad Nederland. ,,Als we niks doen is straks een op de drie werkenden zzp’er.” Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is dat nu een op de zes.