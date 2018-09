'Wall Street maakt zich op voor drukke week'

Nabeurs geeft ook streamingvideodienst Netflix een kijkje in de boeken. Ook de rest van de week barst het cijferseizoen goed los. Op macro-economisch gebied komen er cijfers over de detailhandelsverkopen en de bedrijvigheid in de regio New York.

Trump en Poetin ontmoeten elkaar in Helsinki. Daar praten ze vooral over veiligheidszaken en de betrekkingen tussen beide landen. Mogelijk kan uit de gesprekken worden afgeleid of de Verenigde Staten de sancties tegen Rusland gaan opheffen.

Boeing

BlackRock opende de boeken en verhoogde de omzet en de winst. De grootste vermogensbeheerder ter wereld heeft 6,3 biljoen dollar onder beheer. Ook Bank of America kwam met kwartaalcijfers. De omzet van de bank daalde licht, maar de winst ging sterk omhoog door onder meer kostenbesparingen en belastingvoordelen. Bank of America wil in de komende vier kwartalen voor 26 miljard dollar teruggeven aan aandeelhouders.

Vliegtuigbouwer Boeing kan ook op de nodige belangstelling van beleggers rekenen. Het bedrijf kreeg op de luchtvaartshow in het Britse Farnborough de nodige nieuwe orders. Ook concurrent Airbus sleepte veel bestellingen binnen. De rest van de week gaan de twee grote vliegtuigbouwers verder de strijd aan om de meeste orders.

Goldman Sachs presenteert nog deze week David Solomon als opvolger van topman Lloyd Blankfein, meldde de Amerikaanse krant New York Times afgelopen weekeinde. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer Blankfein terugtreedt.

Dow Jones

Tesla krijgt waarschijnlijk een tikje op de beurs. Topman Elon Musk reageerde op Twitter op kritiek van een duiker die aan de redding van de Thaise voetballertjes heeft meegewerkt door de man een ,,pedo'' te noemen.

Beleggers houden ook Amazon in de gaten. De onlinewinkelier heeft zijn jaarlijkse Prime-dag met aanbiedingen voor mensen die een betaald lidmaatschap hebben.

Vrijdag sloten de Amerikaanse beurzen met kleine plusjes. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 25.019,41 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,1 procent bij op 2801,31 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging een fractie omhoog tot 7825,98 punten.

Bekijk ook: Interesse financiële reus stuwt bitcoin