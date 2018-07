IMF: Handelsoorlog grootste bedreiging wereldeconomie

Daarvoor waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een update van de World Economic Outlook, het halfjaarlijkse rapport over de stand van de wereldeconomie. Die groeit dit jaar naar verwachting 3,9%, evenveel als bij de vorige ramingen van april. Maar de groei heeft een plateu bereikt en raakt meer en meer uit balans.

Het belangrijkste risico op de korte termijn is volgens het IMF de steeds grimmiger wordende handelsoorlog die de VS is gestart. De Amerikaanse president Trump heeft importtarieven aangekondigd tegen onder meer China en de EU. Nu dreigen er tegenacties van China, de EU, de Nafta-landen en Japan.

Als alle dreigementen in de handelsoorlog worden omgezet in maatregelen, zoals tarieven of andere belemmeringen, gaat dat volgens de rekenmeesters van het IMF ten koste van de groei. In 2020 ligt de wereldwijde productie dan 0,5% beneden de huidige ramingen.

