Wall Street sluit verdeeld

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met een verdeeld beeld gesloten. De blikken waren onder meer gericht op Helsinki, waar een topontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin plaatsvond. Ook verwerkten beleggers cijfers van onder meer vermogensbeheerder BlackRock en Bank of America. Verder gingen de olieprijzen flink omlaag.