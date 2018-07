WeTransfer mikt op beursgang in Europa

Een notering in de Verenigde Staten lijkt geen optie, omdat het bedrijf zich daar te klein voor vindt. ,,Op dit moment denken we dat ons formaat, onze schaalgrootte het beste is voor een beursgang in Europa'', aldus Willoughby.

Dat WeTransfer de stap naar de beurs wil wagen, maakte het bedrijf in mei al bekend. Willoughby bevestigt zijn eerdere aankondiging dat de beursnotering binnen twee of drie jaar rond zal zijn.,,Die tijdspanne is het beste voor onze investeerders'', legt de voormalig leidinggevende van Amazon uit.

Hoeveel extra kapitaal WeTransfer met de beursgang wil ophalen, kon de Brit nog niet zeggen. ,,We bereiden ons nu voornamelijk voor, qua structuur en regels'', legt Willoughby uit. ,,We zijn nog niet bezig met het geld, of wie wat krijgt.''

Groeiplannen

Met een introductie op de beurs wil WeTransfer onder meer investeerders van het eerste uur de kans geven hun belang in het bedrijf te verzilveren. Daarnaast heeft het bedrijf groeiplannen. Zo wil het bedrijf naast de dienst voor documentoverdracht waarmee het bekend werd zwaarder inzetten op hulpmiddelen voor werkprocessen in de creatieve industrie. ,,Het gaat daarbij om het traject van eerste inspiratie, tot het creëren en delen van nieuwe producten'', aldus Willoughby.

Ook wil het bedrijf verder uitbreiden naar de VS, aangezien het land 's werelds grootste markt voor online advertenties is. Een notering buiten de Amerikaanse grenzen is volgens Willoughby geen belemmering voor die plannen. ,,Als je kijkt naar het recente Nederlandse succes van Adyen was, dan zie je dat er gigantische internationale interesse was. Dus ik denk dat als we naar een Europese beurs gaan, misschien hier in Amsterdam, dat niet betekent dat internationale investeerders wegblijven.’’