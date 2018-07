Pakketbezorgers PostNL in opstand

Uit een brief die de Belangen Vereniging van Pakketdistributie (BVPB) naar haar leden heeft gestuurd, blijkt dat de zelfstandige rijders moeite hebben om rond te komen. Het tarief is niet voldoende om aan de cao van de beroepsgoederenvervoer te voldoen, aldus de BVPB in de brief die in het bezit is van deze krant. Ook worden niet alle uren vergoed, bijvoorbeeld als er vertraging bij de bezorging ontstaat.

Mallemolen

„De werkdruk neemt maar toe, terwijl we niet meer betaald krijgen. De mallemolen draait maar door. De vrees is dat er pakketjes blijven liggen omdat de rijders de stroom straks niet meer aankunnen. Er komen mogelijk acties”, zegt een betrokkene.

De BVPB zelf wil geen officieel commentaar geven, uit angst voor sancties van PostNL. Drie jaar geleden werd er ook al eens gestaakt door de zelfstandige rijders omdat ze het hoofd niet boven water konden houden, waarna het mogelijk werd om bij PostNL in dienst te treden. Er zijn de komende tijd bijeenkomsten gepland op de depots, aldus de BVPD.

Volgens PostNL gaat het hier om reguliere jaarlijkse bijeenkomsten, waarbij de gang van zaken wordt doorgesproken. Er zijn nog 250 zelfstandige rijders onder de pakketchauffeurs, de rest is in loondienst.

De groei van het webwinkelen biedt ook kansen, aldus het postbedrijf. „Een bezorger krijgt een kleinere route en bezorgt dan meer pakketten maar in een kleinere wijk. Daarnaast leidt de groei van pakketten ook tot extra omzet bij een ondernemer”, aldus een zegsvrouw.

Bezuinigingen

PostNL zoekt miljoenen aan bezuinigingen, omdat de inkomsten dalen als gevolg van de digitalisering van de post. De groei van het aantal pakketjes zal naar verwachting dit jaar boven de 10% liggen. De concurrentie is echter harder in deze markt, wat zorgt voor een permanente prijsdruk.

„Ons huidige tariefmodel is voor ondernemers met pakketbezorgers in loondienst toereikend om hun personeel volgens de cao uit te betalen. Tegelijkertijd hebben we begrip voor recente ontwikkelingen en willen we nog beter aansluiten bij de kostenontwikkeling van ondernemers, zoals bijvoorbeeld de kosten van het wagenpark en kosten als gevolg van de krapper wordende arbeidsmarkt”, zegt een woordvoerder.

Onrust

De onrust bij de pakketten komt na actiedreiging van vakbond FNV bij PostNL, vanwege een nieuwe werkwijze waarin de postbezorger naast post ook brievenbuspakketjes moet gaan bezorgen. Dit zou 500 banen kosten. Ook spande de vakbond een zaak aan vanwege de inhuur van Poolse sorteerders via een uitzendconstructie.

„Er ligt een advies van de overheid om te stoppen met de concurrentie in een krimpende postmarkt. Nu is het klimaat rijp voor samenwerking. Daarom pleiten wij voor een pas op de plaats in het werkproces in plaats van allerlei veranderingen doordrukken. De wereld ziet er straks wellicht anders uit”, zegt FNV-bestuurder Ger Deleij. De vakbond zegt de onrust te herkennen bij het pakketbedrijf, ook omdat er niet genoeg chauffeurs zijn. Er zijn momenteel 350 vacatures voor chauffeurs, aldus de FNV.

