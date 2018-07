Aanwas abonnees Netflix valt tegen

Los Gatos - Netflix heeft in het afgelopen kwartaal minder nieuwe abonnees weten bereiken dan gehoopt. De streamingdienst steekt een vermogen in het binnenhengelen en -houden van abonnees en zag zijn wereldwijde gebruikersbestand met 5,2 miljoen groeien. Dat was echter minder dan Netflix zelf had voorspeld en waar door volgers van het bedrijf op werd gerekend.