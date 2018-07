Koersval SBM Offshore op verdeeld sluitend Damrak

De AEX-index sloot 0,2% hoger op 559,19 punten. De AMX daalde 0,2% naar 776,55 punten.

De meeste overige Europese beurzen waren positief gestemd. Parijs steeg 0,2%, terwijl Frankfurt 0,9% klom.

Beleggingsstrateeg Lukas Daalder stelde vast dat de bedrijfswinsten momenteel een stevige bodem leggen onder de beurzen. „Vorige week zorgde het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China nog voor spanning, maar die is inmiddels verdwenen. Dat heeft ook te maken met de goede onderliggende bedrijfsresultaten”, aldus Daalder, die overigens volgende maand bij vermogensbeheerder BlackRock aan de slag gaat na negen jaar voor Robeco te hebben gewerkt.

„De handelsperikelen brachten de beurzen vorige week in beweging. De aandacht van beleggers is inmiddels verschoven richting de kwartaalcijfers. Zij maken daarbij even een pas op de plaats”, zei Simon Wiersma (ING).

Volgens Peter Siks (BinckBank) waren de meevallende kwartaalcijfers van TomTom vandaag een meevaller voor beleggers. „Dat is een fijn begin van het kwartaalcijferseizoen.” Wiersma sloot zich daarbij aan. „Beleggers belonen de positieve verwachting van TomTom”, aldus de beursstrateeg.

Wall Street koerste aan het einde van de middag licht in de plus. Netflix ging 8,1% onderuit, doordat de abonneeaanwas in het tweede kwartaal teleurstelde.

Hoewel eerder enkele banken al met tegenvallende cijfers naar buiten kwamen, zijn de verwachtingen voor het kwartaalcijferseizoen in de VS hooggespannen. Experts hebben ook vertrouwen in de Nederlandse cijfers. Chipmachinefabrikant ASML (+0,6%) komt woensdagochtend met kwartaalresultaten.

In de AEX ging ASR aan kop met een plus van 3,1%. Vermogensbeheerder BlackRock vergrootte haar belang in de verzekeraar naar ruim 3%. Daarnaast handhaafde ING zijn koopadvies voor het aandeel ASR. Staalproducent ArcelorMittal werd 2,5% meer waard. AEX-zwaargewicht Royal Dutch Shell steeg 0,4%.

KPN (-2%) stond onderaan bij de hoofdfondsen. Het telecomconcern zat begin deze maand in de lift na positieve rapporten van Morgan Stanley en Bernstein, maar deed nu weer een stap terug. Kabel- en telecomconcern Altice Europe liet 1,6% liggen. De AEX werd tevens gedrukt door bankconcern ING (-1,2%) en voedingsmiddelengigant Unilever (-0,7%).

Bij de middelgrote fondsen blonk TomTom met een winst van 7,3% uit. Het navigatiebedrijf verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na een meevallend tweede kwartaal. Zakenbank NIBC greep de meevaller aan om het advies naar ’kopen’ te verhogen. Kunstmestfabrikant OCI was ook in trek met een koerssprong van 3,8%.

SBM Offshore leverde liefst 16,6% in na een negatief rapport van Bernstein. Het Amerikaanse effectenhuis heeft zich verkeken op maritiem dienstverlener. Begin juli daalde het aandeel SBM Offshore ruim 7% na een negatief vonnis in een Braziliaanse corruptiezaak, die de onderneming uit Schiedam honderden miljoenen extra kan kosten. De Bernstein-analisten Nicholas Green en Nadine Sarwat dachten echter dat de schade zou meevallen en kwamen op 5 juli met een koopadvies voor SBM Offshore. Dinsdag draaiden zij hun advies weer terug en verlaagden hun koersdoel naar €11. „We hebben een fout gemaakt”, aldus de analisten.

