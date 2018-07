Woningmarkt Randstad nog dieper in de remmen

In de Randstadprovincies – Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland – zijn in juni krap 3000 woningen verkocht, een daling van ruim 20% ten opzichte van een jaar geleden. In totaal kromp de woningmarkt in juni met 15%.

Ook uit deze cijfers blijkt dat jongeren er op de woningmarkt nog steeds niet aan te pas komen. De appartementen in de grote steden raken op, alleen in het aantal verkochte twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen zit een stijgende lijn – en dan alleen nog maar in vergelijking met de maand mei.

45-plussers stutten de woningmarkt nog een beetje, aldus het Kadaster, maar ook zij kochten in de maanden april, mei en juni 1% minder woningen dan een jaar eerder.