Inkomen: zelfstandige zit werknemer op de hielen

Werkende wint nog wel. Ⓒ Lex van Lieshout

Amsterdam - Werknemers verdienen nog altijd meer dan zelfstandigen, maar die laatsten zijn bezig aan een inhaalslag. Sinds het einde van de crisis, in 2014, is het uurinkomen van zelfstandigen er met 15% op vooruit gegaan, melden economen van ING. Werknemers gingen er in dezelfde periode met 5,3% op vooruit.