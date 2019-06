Startupfabriek vol innovaties

Een drone bestrijdt de Turkse mot bij een gerberateler. Ⓒ Sharon Noordermeer

DELFT - De beste ideeën ontstaan als je even niet gefocust bent op je werk. Dat principe is zichtbaar als je binnenstapt bij incubator YES!Delft. In de open industriële ruimte staan diverse zithoeken, een poolbiljart en een voetbaltafel. In kantoren aan de randen werken jonge ondernemers aan het opbouwen van hun startup.