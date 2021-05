Voor coronabestrijders dreigt het zwarte gat

Premium Verhalen achter het nieuws

Anita vanuit Taiwan: ‘Mensen zijn in paniek en willen ineens een prik’

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Anita Rooijers (58). Ze verhuisde afgelopen augustus naar het toen nog coronavrije Taipei, Taiwan. Sinds kort lopen de coronabesmettingen in Taiwan toch op. „Er ontstond paniek en...