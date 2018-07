Verkopen Blokker België hard omlaag

Volgens Blokker werd de stevige omzetdaling in de hand gewerkt doordat meer dan 60 winkels de deuren hebben dichtgedaan, zo meldt de Belgische krant De Tijd.

Blokker België gaat net als in Nederland op grote schaal winkels flink op de schop nemen om de concurrentie met online winkels het hoofd te bieden.

In tijdelijke Belgische winkels gaat Blokker producten met kortingen in de verkoop doen waarvoor in de nieuwe winkelformule geen plaats meer is.