Goedkoop huren? Ga naar het noorden!

Zelfs in de steden in Noord-Nederland vallen de vierkantemeterprijzen alles mee vergeleken met de Randstad. In Assen stond de teller in het tweede kwartaal op €8,23 per vierkante meter, in Leeuwarden op €9,08. Daarmee komen de noorderlingen niet eens in de buurt van het landelijk gemiddeld. Dat staat op €15,82 per vierkante meter, liefst 6,5% meer dan een jaar geleden.

Tegen die landelijke trend in dalen de huurprijzen in Drenthe en Friesland zelfs een beetje.

Ondertussen stijgen de huurprijzen in de Randstad door – waar dat nog kan. In Amsterdam lijkt het plafond te zijn bereikt, met €22,79 per vierkante meter. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 ligt die huurprijs ’slechts’ 2,3% hoger. Aspirant-huurders willen niet nóg meer betalen, en nemen de wijk naar Haarlem en Amstelveen. De prijzen daar stegen met respectievelijk 7,4% en 6,7% – harder dus dan het landelijke gemiddelde.

Ook Rotterdam is in opkomst, aldus Pararius. De havenstad, met volgens de site ’relatief lage huren’, maakt een inhaalslag. De huurprijs ligt nu op €15,58 per vierkante meter. Voor het eerst is Rotterdam daarmee duurder dan het landelijk gemiddelde. Ook Den Haag is inmiddels ingehaald.