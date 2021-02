Loonsverhoging supermarkten mogelijk in strijd met de wet

Onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi hebben de salarissen verhoogd, terwijl er nog geen akkoord is met de vakbonden over een nieuwe cao. De toezichthouder zegt dat werkgevers in het algemeen buiten de cao geen gezamenlijke afspraken mogen maken over de beloning van hun werknemers.

De ACM vraagt daarom de supermarkten om uitleg. Als blijkt dat er sprake is van overtreding van de wet, dan kan een boete volgen, zegt een woordvoerder van de ACM.