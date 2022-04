Premium Het beste van De Telegraaf

Column: iedereen wil gecompenseerd worden door de overheid

Moeten burgers en bedrijven worden gecompenseerd als de inflatie hard oploopt? De huidige crisis is, net als die van 1973/74, een energiecrisis, veroorzaakt door sterk oplopende aardolie- en gasprijzen. Er was toen, net als nu, een oorlog – in 1973 de Jom Kipoer-oorlog. Nog verder teruggaand in de tijd kende Nederland ook in 1950/51 twee jaren van hoge inflatie, met een piek van 16% in 1951. En ook toen hingen ontstane schaarsten samen met een oorlog, in dat geval de Koreaoorlog. Oorlogen werken sterk inflatoir.