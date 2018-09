'Maak zwarte lijst sjoemelbedrijven in EU'

,,Malafide bedrijven verdienen bakken met geld door te sjoemelen met regels of het optuigen van nep-bedrijfslocaties om zo minder sociale premies te hoeven betalen. Europa moet actie ondernemen tegen dit soort fraudeurs”, zegt de politica. Ze heeft haar voorstel ingediend als aanvulling op het ELA-plan van de Europese Commissie. Volgens Jongerius zullen de ,,cowboys'' onder de Europese werkgevers worden afgeschrikt als de nieuwe EU-autoriteit kwaadwillende bedrijven publiekelijk aan de schandpaal nagelt.

Het voorstel voor de oprichting van een Europese arbeidsinspectie werd in maart door EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken) gepresenteerd. De ELA moet ervoor zorgen dat de nationale inspecties niet langs elkaar heen werken, zodat bedrijven die de regels overtreden sneller worden aangepakt.

De Europese Commissie wil dat er jaarlijks 50 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor het agentschap, dat in 2023 op volle kracht moet draaien.

In Nederland hebben politici, vakbonden en werkgevers tot nu toe lauw op het plan gereageerd. Dinsdag was de laatste dag dat EU-parlementariërs aanpassingen konden indienen. Na de zomer stemt het EU-parlement over de plannen. De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten zich er ook nog verder over buigen.