’Gedoe met franchisers maakt Hema onverkoopbaar’

Afgelopen mei klapten onderhandelingen over een verkoop tussen de huidige eigenaar van Hema - investeringsmaatschappij Lion Capital - en Core Equity, een Belgische investeringsmaatschappij. De Belgen haakten op het laatste moment af, toen de complexiteit van de verstoorde relatie tussen Hema en zijn franchisenemers hen duidelijk werd en daarmee de greep die de franchisenemers op de online strategie hadden. Hema en de franchisenemers bakkeleien al jaren met elkaar over de verdeling van de investeringen en de inkomsten uit Hema’s webwinkel.

Het bestuur van de franchisers wil de franchiseregeling niet herzien en beroept zich op het contract dat in de meeste gevallen voor onbepaalde tijd is afgesloten. ,,Alleen in geval van structureel slecht presteren of ernstige wanprestatie door de franchisenemer kan het contract door Hema worden opgezegd. Als het zou kunnen zou Hema dat al lang gedaan hebben’’, zegt een woordvoerder namens het franchisebestuur.

Dolk in de rug

Zowel de Hema-top als het bestuur van de franchisers zet steeds meer hun hakken in het zand. Topman Tjeerd Jegen van Hema wil zelfs niet meer aan tafel zitten met het franchisebestuur, omdat hij volgens betrokkenen vindt dat die mensen hem ’een dolk in de rug hebben gestoken’.

Ook krijgt Jegen van eigenaar Lion Capital geen enkele ruimte meer, omdat Lion toch zo snel als nog mogelijk is van Hema af wil en geen cent meer in het warenhuis wil steken. Ondertussen zijn de franchisers zo wantrouwend geworden dat ze volledig zijn gejuridiseerd en werkelijk elke afspraak tot op de komma willen dichtspijkeren.

Online verkopen het probleem

De basis van het conflict ligt in 1997. Het ging toen erg slecht met de Hema. Het bedrijf en de zelfstandige ondernemers spraken een regeling af, waarbij de franchisers, zeggen ingewijden, ook water bij wijn deden. Het grote probleem is dat er in 1997 nauwelijks sprake was van online verkopen.

Toen internet een grotere rol ging spelen, wilde de Hema-top dat de kosten en baten van online eerlijk werden verdeeld. Jegen sloot bij zijn aantreden in 2015 een akkoord voor €20 miljoen. Maar blijkbaar zijn de afspraken niet goed opgeschreven, want al na een paar maanden ontstond er een discussie over het akkoord, die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Volgens een bron aan de zijde van de franchisenemers wordt het denken over een oplossing door de harde opstelling van Hema onmogelijk gemaakt. „Ik weet zeker dat een aantal franchisenemers als onderdeel van een oplossing best aandeelhouder zou willen worden, en anderen zouden er voor open staan zich te laten uitkopen, of de winstregeling af te laten kopen. Maar dat kost geld, en dat geld heeft Lion niet, of ze heeft het er niet voor over.”

Een bij de mislukte verkoop betrokken bron in de financiële sector zegt: „Elke investeerder is nu op de hoogte van dit probleem, niemand gaat Hema kopen voor de prijs die Lion vraagt (om en nabij €1 miljard) zolang dit niet is opgelost. Dat is een veel te groot risico.” Ook een beursgang op korte termijn voor een goede prijs zou daarmee vrijwel onmogelijk zijn geworden.