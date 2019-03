Groeivertraging Britse huizenprijzen zet voort

Met de jongste cijfers van de Office for National Statistics wordt het beeld bevestigd dat de waardestijgingen van Britse woningen steeds meer aan het afkoelen zijn.

De gemiddelde prijs voor een huis in het Verenigd Koninkrijk bedrgaat £226.000 pond worden neergelegd vergelijkbaar met de prijs in april. In Londen, de duurste regio van het land, ligt de gemiddelde woningprijs op £479.000.

Vooral in het Zuiden en Oosten van England is de groeivertraging van de huizenprijzen het meest merkbaar. In Londen vielen de woningprijzen zelfs gemiddeld 0,4% terug.