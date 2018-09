Groenland wil voet aan grond in China

De mogelijke stap van Groeneland wordt onder meer door Amerika nauwlettend in de gaten gehouden vanwege de Chinese interesse in het autonome gebied binnen Denemarken, zo meldt Reuters. China zou onder meer mogelijk willen deelnemen in de uitbreiding van drie vliegvelden in Groenland.

Volgens Vivian Motzfeldt, de minister van Buitenlandse Zaken in Groenland is het van groot economisch belang om een vertegenwoordiger te hebben in China.

Groeneland dat een populatie heeft van 56.000 inwoners is rijk aan minerale delfstoffen, maar het uit de grond halen daarvan verloopt langzaam