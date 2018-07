Hema-top krijgt flinke tik op de vingers van rechter

De Hema-top vindt dat de franchisers stelselmatig de afspraken schonden en dat dit zo ernstig is dat het in 2015 gesloten akkoord over e-commerce daardoor kon worden ontbonden. De Amsterdamse rechter stelde de Hema-top vandaag echter in het ongelijk. Dta gebeurde in een bodemprocedure die was aangespannen door het bestuur van VAB-Hema, waarin de franchisers zijn verenigd. Volgens de rechter willen de franchisers wel degelijk praten over de kosten en baten van online.

De franchisers van de Hema moeten volgens het warenhuis wel achterstallige rekeningen voor e-commerce betalen. De Hema daarentegen moet zich houden aan de overeenkomst die het in 2015 sloot met de zelfstandige ondernemers.

De Hema vindt dat het akkoord uit 2015 gezien moet worden als ’vertrekpunt’ voor een vernieuwd contract over de opbrengsten en investeringen van de online verkopen. Maar de rechter stelde de VAB in het gelijk.Van die afspraken mag pas worden afgeweken als beide partijen een nieuwe overeenkomst sluiten. Topman Tjeerd Jegen van Hema wil de franchisecontracten geheel herzien, omdat ze niet meer van deze tijd zouden zijn.

De VAB is blij met de uitspraak van de rechter. ,,De VAB is blij dat de lezing van de rechter dat de gemaakte afspraken de juiste zijn’’, zegt een woordvoerder. De Hema is tevreden over het oordeel van de rechter dat de zelfstandige ondernemers de openstaande facturen moeten gaan betalen. Maar het warenhuis overweegt in beroep te gaan over de uitspraak dat er niet mag worden afgeweken van de regels uit het akkoord van 2015.

De franchisenemers, goed voor 40 procent van de omzet in Nederland, liggen al tijden in de clinch met het hoofdkantoor over de kosten voor de onlineverkopen. Dit conflict was de reden voor de Belgische investeerder Core Equity Holdings om in juni te stoppen met de overname van Hema voor 1 miljard euro.