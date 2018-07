Rechter steunt franchisenemers HEMA

De franchisenemers, verenigd in de VAB HEMA, zijn goed voor 40 procent van de winkels in Nederland. Zij liggen al tijden in de clinch met het hoofdkantoor over de kosten voor onlineverkopen. Over de verdeling van die uitgaven waren nadere afspraken gemaakt, maar die overeenkomst werd door beide partijen verschillend uitgelegd. De rechtbank oordeelt nu, met de franchisenemers, dat het hoofdkantoor bij de financiële afrekening over het verleden niet mag afwijken van de in de overeenkomst neergelegde uitgangspunten en criteria.

Naar verluidt was de regeling van HEMA met zijn franchisenemers over kosten en opbrengsten rond onlineverkopen de reden dat de Belgische investeerder Core Equity Holdings in juni afhaakte bij een overname van HEMA voor 1 miljard euro.