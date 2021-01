Roger Lips. Ⓒ FOTO HH /

Zwolle - De in 2013 naar Dubai gevluchte vastgoedtycoon Roger Lips en zijn vrouw moeten elk zestien maanden de gevangenis in wegens faillissementsfraude. Dat eist het Openbaar Ministerie althans in een rechtszaak tegen de twee in de rechtbank in Zwolle.