OPEC vreest schadeclaims VS

Volgens persbureau Bloomberg hebben de vijftien producenten verenigd in OPEC advocatenkantoren ingeschakeld specifiek om strategie van de Verenigde Staten te bestrijden.

President Trump heeft OPEC - goed voor een derde van de wereldproductie - eerder gewaarschuwd dat de olieprijs, die in mei tot $80 per vat steeg, veel te hoog was en niet langer zou worden geaccepteerd.

Vanuit het Witte Huis worden stappen gezet met de No Oil Producing and Exporting Cartels Act, de NOPEC-wetgeving. Sinds 2000 onderzoekt Congres mogelijkheden om olieprijsmanipulatie te bestrijden.