Topman Elbers: ’Bedrijfsmodel KLM is goed, op weg naar herstel’

Amsterdam - Er is geen reden om het bedrijfsmodel van KLM aan te passen. Volgens topman Pieter Elbers bewijst het zijn waarde om geld te verdienen en om Nederland te verbinden. Dat zegt de vertrekkend ceo donderdag in een toelichting op de jaarcijfers van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, die nog steeds technisch failliet is als gevolg van de coronacrisis.