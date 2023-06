Meetellen pensioengeld verkleint vermogensongelijkheid huishoudens

Zonder pensioenvermogen had de 10% meest vermogende huishoudens in 2021 59% van het totale vermogen. Mét pensioenvermogens was dat minder dan de helft, namelijk 48%. Dat blijkt uit CBS-analyses op pensioenvermogens van huishoudens in Nederland.

Pensioenvermogen dat is opgebouwd via pensioenfondsen telt niet mee in de reguliere statistieken over het vermogen van huishoudens, want mensen hebben hun pensioenvermogen niet direct in handen en kunnen het ook niet aan iemand anders geven.

Als het pensioenvermogen niet meetelt, hadden bijna vier op de tien huishoudens minder dan €25.000 aan vermogen in 2021. Telt het pensioenvermogen wel mee, dan ging het om ruim twee op de tien. Voor een deel bestaat de groep uit huishoudens die (nog) geen pensioenvermogen hebben: 10% van alle huishoudens.

Grote verschuivingen

Ook aan de bovenkant waren er grote verschuivingen. Zonder pensioenvermogen had ruim één op de tien huishoudens een vermogen van meer dan een half miljoen euro. Met pensioenvermogen was dat een kwart van de huishoudens.

Vergeleken met 2011 is het gemiddeld vermogen zonder pensioen gestegen, vooral door de stijging van de huizenprijzen na 2014. Het gemiddelde pensioenvermogen is in die tijd niet toegenomen. Dat komt vooral doordat pensioenvermogens niet of beperkt geïndexeerd werden.