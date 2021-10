EU en Britten vinden nog geen oplossing over Noord-Ierse kwestie

BRUSSEL (ANP) - De gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de handel met Noord-Ierland gaan volgende week verder in Londen. Volgens bronnen rond de Britse onderhandelaars waren de gesprekken in Brussel deze week constructief en is er op sommige punten toenadering gekomen.