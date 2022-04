Premium Financieel

Column: de toekomst van ons pensioen

Vorige week is dan eindelijk de (definitieve) wet Toekomst Pensioenen ingediend. 12 jaar na het eerste PensioenAkkoord in 2010 - toen een verhoging van de AOW- en werkgeverspensioenleeftijd is afgesproken en een modernisering van het pensioensysteem - is de kogel door de kerk.