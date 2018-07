Bedrijven naar rechter om vaklui te behouden

Dat blijkt uit een inventarisatie door deze krant van recent gevoerde rechtszaken. Juristen bevestigen dat het concurrentiebeding – normaal een wapen tegen het wegkapen van hooggeplaatst personeel – nu ook wordt gebruikt om lager ingeschaalde werknemers binnenboord te houden.

Bedrijfsgeheimen

Veel contracten bevatten zo’n concurrentiebeding om te voorkomen dat werknemers bij de concurrent aan de slag gaan en bedrijfsgeheimen en klantenbestanden van hun oude baas meesmokkelen. Dat is best nuttig als een commercieel directeur, topingenieur of salesmedewerker de deur achter zich dichttrekt, maar lager ingeschaald personeel heeft vaak helemaal geen toegang tot zulke vertrouwelijke informatie.

Dat bedrijven toch met het concurrentiebeding in de hand proberen te voorkomen dat iemand overstapt, lijkt alles te maken te hebben met de moeite die het anno 2018 kost om een technicus te vervangen.

