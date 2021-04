Gezelligheid kan best na goede test

,,Ben jij wel getest?” riep hij over het gazon, toen een van de laatste gasten om hem af kwam. De geschrokken gast moest eerst een vragenlijst invullen op zijn mobiele telefoon en werd daarna in een aparte ruimte getest met een wattenstaafje in de neus. De goede uitlag volgde binnen een kwartier en al snel waren alle aanwezigen ’schoon’. ,,Leen allemaal even goastok van ons”, zei hij over de oer-Twentse wandelstok, ,,dan kan iedereen nog 1,5 meter afstand houden, want we gaan een stuk lopen.”

Rond De Bloemenbeek stonden zijn medewerker in het groen klaar met bijzondere gerechtjes en gevulde glazen. VVD’er Han ten Broeke, sinds een jaar Bovag-voorzitter, moest het aan zich voorbij laten gaan, bellend met twee telefoons over het vertrouwensdrama rond premier Mark Rutte. Maar Dennis Schipper, directeur van het internationale technologiebedrijf Demcon uit Enschede, kon onderweg genieten: ,,Wij ontwikkelden 500 beademingsapparaten in het begin van de eerste corona-golf”, zei hij.

Dennis Schipper (r.) ondernemer van het internationale technologiebedrijf Demcon, krijgt een soep-injectie van Michel van Riswijk, chefkok van De Bloemenbeek. Ⓒ De Telegraaf

Het was een huzarenklus en de omzet schoot omhoog. Branko Vračević kan alleen maar hopen op zo’n succes, nadat deze zomer in Enschede zijn zaak opent in topsigaren, exclusieve champagne en andere luxe.

Branko Vracevic op de binnenplaats van De Bloemenbeek. Ⓒ De Telegraaf

Erik Cornelissen, uit de directie van Rosen, beveiliger van bedrijfsprocessen, kent De Bloemenbeek van zijn huwelijksfeest én van bedrijfsbijeenkomsten van zijn bedrijf: ,,Jullie hebben zelfs de hond naar ons genoemd”, zei hij tegen Strikker, die reageerde: ,,Alleen wanneer jullie er zijn, hoor!” En Michel ten Hag, eigenaar van vastgoedbedrijf Ten Hag Groep en voorzitter van VNO/NCW Twente, stelde de gastheer als voorbeeld voor andere ondernemers: ,,Steeds iets nieuws verzinnen, altijd bezig.”

Zo weet Strikker ook de Ajax-spelers te boeien, van trainer Erik ten Hag, broer van Michel. ,,Ook dit jaar verwacht ik dat Ajax voor hun training weer komt logeren” zei Strikker terwijl hij zorgde dat Michel het kon horen. ,,Want je moet natuurlijk wèl goed uitgeslapen zijn als je van FC Twente wil winnen!”

,,Ik kook in deze tijd regelmatig bij mensen thuis", zei Davy Roord (r.), sinds een half jaar chef in restaurant Dorset in Borne, van eigenaar Willem Dankers (l.). Ook chef-kok van De Bloemenbeek (*) Michel van Riswijk is nu vaker in een particuliere keuken te vinden. Ⓒ De Telegraaf

,,Dit moet toch kunnen?’, zei MKB-voorzitter Jacco Vonhof over de bijeenkomst rond De Bloemenbeek, waar iedereen getest was op corona. ,,De sluiting van de horeca ging ervan uit dat je niet teveel mensen op de been zou hebben. Maar de mensen gaan inmiddels toch gewoon de deur uit. Reguleer het dan zoveel mogelijk”, richtte hij zich op het kabinet. ,,Daar is juist de horeca heel geschikt voor. Zie in dat de horeca geen probleem is, maar een deel van de oplossing!”

Jacco Vonhof kreeg bij de nieuwe kas van De Bloemenbeek telefoon en moest er vandoor. Ⓒ De Telegraaf

Het zou hem overigens niets verbazen als sectoren zoals de horeca straks met claims aankomen bij de overheid: ,,Misschien kun je nog eerder een parlementaire enquête verwachten.” Wat Vonhof betreft hadden de coronamaatregelen allang meer maatwerk moeten zijn.