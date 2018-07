ACM waarschuwt voor agressief incassobureau

De toezichthouder kreeg de afgelopen weken via zijn klachtenloket ConsuWijzer honderden meldingen over Pay Care. Het bedrijf incasseert rekeningen van 100 tot 500 euro voor telefonische aanbiedingen over vakanties en kortingsacties. Veel klagers zijn zich er niet van bewust een verkoop te zijn aangegaan aan de telefoon of hebben zelfs helemaal niet ingestemd met de aanbieding.

De ACM zegt sterke vermoedens te hebben dat de overeenkomsten niet rechtsgeldig zijn. Pay Care heeft die vermoedens niet kunnen weerleggen. De ACM doet nader onderzoek naar de meldingen. Eerder waarschuwden de Consumentenbond en de Belgische toezichthouder al voor de praktijken van Pay Care.