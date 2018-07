Werkende moeder heeft een positieve invloed

Hoogleraar Kathleen McGinn van de prestigieuze Harvard Business School deed drie jaar geleden al onderzoek naar de carrières van vrouwen van wie de moeder vroeger een baan had. De dochters van werkende moeders bleken niet alleen vaker zelf een baan te hebben, ze werden ook vaker leidinggevende en ze verdienden meer dan dochters van fulltime huisvrouwen.

Dan zullen die dochters wel een stuk minder gelukkig zijn, was toen een van de reacties. Dat blijkt dus niet het geval. „Vrouwen hoeven bij de keuze om te gaan werken niet meer na te denken over het geluk van hun kinderen”, zegt McGinn. „Want dat lijdt er dus niet onder.”

Ook jongens hebben er overigens profijt van als hun moeder werkt. Zij zijn in hun latere leven meer bij hun eigen gezin betrokken, stellen de onderzoekers. Het onderzoek is gehouden in 29 landen. Nederland zat daar overigens niet bij.