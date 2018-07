EU moet zich beter voorbereiden op brexit

Ⓒ Bloomberg

Het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zal, met of zonder akkoord over de scheiding en toekomstige relatie, zeer waarschijnlijk tot ontwrichting leiden. De 27 EU-landen moeten zich daarom intensiever voorbereiden op de brexit. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie in een verklaring over de gevolgen van de brexit, eind maart 2019.