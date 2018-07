Dertien jaar cels voor euribor-handelaren

Dat bepaalde de Britse rechtbank donderdagmiddag na zeven jaar onderzoek.

Voormalig bankier Philippe Moryoussef van Barclays, vertrokken naar Frankrijk om de Britse straf te ontlopen, kreeg acht jaar cel opgelegd.

Christian Bittar, destijds werkzaam bij Deutsche Bank, kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden. Bittar ging akkoord met een boete van $4,3 miljoen.

Miljoenenbonus

De handelaren verdienden al fors. Ze golden binnen hun banken als de sterren van de handelsvloer. Bittar was volgens de aanklager een van de best betalende handelaren die ooit voor hem was verschenen: alleen al in 2008 was zijn bonus $118 miljoen groot.

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is het rentetarief dat banken binnen de eurozone elkaar in rekening brengen voor interbancaire leningen. Met telkens een kleine manipulatie van dat tarief, vaak in samenwerking, schoven de handelaren op de miljardenorders miljoenen binnen.

Voorkennis

Betrokken banken betaalden in totaal $9 miljard aan boetes. Vorige week kon een jury in een rechtszaak tegen Barclays-handelaren Carlo Palombo, Colin Bermingham en Sisse Bohart uiteindelijk niet tot een oordeel komen. Die zaak wordt in januari voortgezet.

Van de eerder negentien aangeklaagde handelaren zijn er inmiddels zeven veroordeeld.

De voormalige UBS-handelaar Tom Hayes kreeg elf jaar celstraf, een tweede Deutsche Bank-handelaar werd veroordeeld tot 4,5 celstraf wegens handel met voorkennis. Ook loopt er nog een zaak tegen een handelaar van Société Générale.

Het euribor-tarief, de leidraad voor veel andere rentetarieven zoals die op hypotheken, wordt berekend op basis van gegevens die veertig banken aanleveren. Rabobank is daarmee gestopt.