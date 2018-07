93% huizenmarkt onbetaalbaar voor jonge single

De grote steden zitten voor starters op de woningmarkt al langer grotendeels op slot, maar nu laten de ING-economen zien hoe groot het probleem is. In Amsterdam staan nog maar 200 woningen te koop die jongeren zich kunnen veroorloven, maar dan alleen nog als ze gaan samenwonen. In Rotterdam en Den Haag is het betaalbare aanbod groter, maar is de concurrentie tussen kopers groot.

De 7% woningen die alleenstaande starters kunnen betalen, staan bijna allemaal buiten de 25 grootste steden. Hetzelfde geldt voor de 26% woningen die binnen het financiële bereik van startende stellen zijn. Van die top 25 steden zijn Dordrecht, Apeldoorn, Amersfoort, Enschede en Arnhem nog het meest haalbaar, aldus ING. Daarna rest wonen in een dorp.

Uit gegevens van het Hypotheek Data Netwerk blijkt dat starters steeds grotere sommen eigen geld op tafel leggen om een huis te kunnen betalen. De kosten koper zijn sinds dit jaar niet meer mee te financieren in de hypotheek, dus dat bedrag – een paar duizend euro – moet hoe dan ook uit eigen zak komen.

