Banen gered met doorstart iPhone-reparateur

Dat hebben de curatoren van Leapp en de nieuwe eigenaar donderdag gemeld. Winkels zullen in de laatste week van juli openen.

Leapp is in handen gekomen van de Amsterdamse investeringsmaatschappij Nobel Capital, het bedrijf is mede in handen gekomen van Leapp-oprichter Rogier van Camp.

Bij de doorstart is geregeld dat de garanties voor oude klanten worden nagekomen.

Van de 24 winkels blijven er 14 open, net als de webshop. In Nederland blijven alleen winkels in Almere, Apeldoorn en Tilburg dicht.