Blokker gaat boeken verkopen

Voor Paagman is dit een uitkomst omdat boeken verkopen via het internet duur is en Paagman nu veel meer schaal krijgt.

Blokker probeert waarschijnlijk vooral een deel te pakken van de markt van schoolartikelen, een miljoenenmarkt die min of meer open ligt na het faillissement van V&D.

Het warenhuis zette jaarlijks ongeveer €20 miljoen om in deze categorie.

Uitbouw

,,Met de uitbreiding van de categorie Boeken op Blokker.nl wordt de propositie ‘alles voor in en om het huis’ verder versterkt’’, zegt Peter Scholtes, directeur e-commerce van Blokker: ,,Blokker-klanten krijgen toegang tot meer dan 50.000 boektitels.’’

Ⓒ ANP

Of het een succes wordt is de vraag. De concurrentie voor schoolartikelen is erg groot met sterke partijen als Bruna, Hema, Albert Heijn en bol.com. Ook zullen de lage boekenprijzen en boekabonnementen van bol.com waarschijnlijk een groot obstakel vormen voor het succes van Blokker.

Fabian Paagman zegt ’geweldig trots’ op de samenwerking met Blokker. ,,De combinatie tussen enerzijds omnichannel retailer Blokker met al haar fysieke winkels en online webshop en anderzijds Paagman als aanbieder van boeken is een sterke combinatie.’’

