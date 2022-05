Máxima’s eigen Oranje-eer

Directeur Romy Blankenspoor en bestuurslid Martin van Pernis, meervoudig president-commissaris, reisden dinsdag door het land om de drie genomineerden te verrassen met hun finaleplek. ,,Wat een durf en daadkracht hebben we gezien in het ondernemerschap in ons land”, sprak juryvoorzitter Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank hen toe na de corona-uitbraak die alles ontregelde.

Het high-tec ontwerpbureau Demcon uit Enschede is een van de finalisten. Zij wisten in 2020 zelfstandig een beademingssysteem te ontwikkelen, waaraan coronapatiënten grote behoefte hadden. In korte tijd produceerden zij 500 exemplaren, waarmee vele levens zijn gered.

Chip-producent NXP Semiconductors is de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips. De letters NXP staan voor Next eXPerience. Deze finalist heeft vestigingen in dertig landen en een hoofdkantoor in Eindhoven.

De bekendste finalist onder consumenten is Rituals, het geurige bedrijf voor lichamelijke verzorging dat Raymond Cloosterman oprichtte in een kelder in Amsterdam. Nu zijn er meer dan 900 winkels in 27 landen.