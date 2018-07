Miljoenendiefstal kobalt Rotterdamse haven

Dat bevestigt de Rotterdamse politie na berichtgeving van Bloomberg.

De gestolen partij is goed voor €7 miljoen. In twee jaar tijd verviervoudigde de prijs van de grondstof voor lithiumionbatterijen.

Kobalt zit ook in batterijen van smartphones en tablets, en wordt vrijwel uitsluitend in Congo gewonnen. Een doorsnee elektrische auto vereist zo’n tien kilo kobalt, rond duizend keer meer dan wat er in een batterij voor een smartphone gaat.

Speculatie

De vraag is omhoog geschoten. Enkele handelsbedrijven hebben kobalt opgeslagen, rekenend op nog meer prijsstigingen de komende jaren.

Dieven hebben in het beveiligde Vollers-pakhuis in de Rotterdamse Eemhaven toegeslagen, bevestigt de Rotterdamse politie.

Eerder meldde de Minor Metals Trade Association die diefstal, die ergens tussen 5 en 9 juli moet hebben plaatsgevonden.

Kobalt wisselt op de Londense metalenbeurs tegen $69,750 per ton van eigenaar. Die prijs lag dit jaar al eens boven de $90.000, hoewel het metaal in 2016 ook een dieptepunt kende.